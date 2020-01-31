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Сборную Китая по биатлону не пустили домой из-за вспышки коронавируса

Китайские биатлонисты будут готовится к чемпионату мира вне Родины.

Сборную Китая по биатлону не пустили домой из-за вспышки коронавируса
Уле-Эйнар Бьорндален
Фото: Instagram

Старший тренер сборной Китая по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что его команда не стала вылетать на родину, так как их предостерегли от возвращения из-за вспышки коронавируса, сообщает sport.ua

"Мы были уже на пути в мюнхенский аэропорт, когда пришло сообщение. Все четыре машины остановились, после чего было решено не лететь в Китай. Теперь мы можем максимально подготовиться к чемпионату мира. Думаю, мы отправимся в Рупольдинг, где и будем заниматься", - цитирует Бьорндалена издание.

Напомним, чемпионат мира-2020 пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

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