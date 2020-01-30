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Украинский боксер-профессионал на год лишен лицензии за укус соперника на ринге

Иван Редкач понес наказание за глупое решение.

Украинский боксер-профессионал на год лишен лицензии за укус соперника на ринге
Фото: скриншот

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус экс-чемпиона мира в двух категориях Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января.

На кону стоял чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе против Эррола Спенса.

В десятом раунде 33-летний украинец неожиданно укусил в шею своего соперника. Рефери в ринге не наказал Редкача, но местный комитет обратил внимание на хамство украинца.

Редкач оштрафован на 10 тыс. долл. и отстранен от боев на один год, сообщает isport.ua.

Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.

Напомним, поединок с Гарсия продлился все 12 раундов и завершился убедительной победой фаворита – все судьи отдали победу американцу - 118:110 и дважды 117:111. 

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