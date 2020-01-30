В ответном полуфинальном матче Кубка Английской лиги "Манчестер Сити" на "Этихад" принимал своих земляков из "Юнайтед", и уступил 0:1 – единственный мяч на счету сербского легионера гостей Неманьи Матича.

Однако, с учетом выигранного первого матча на "Олд Траффорд" (3:1), именно подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал турнира, где встретятся с "Астон Виллой".

Отметим, "МанСити" третий год подряд выходит в финал Кубка Лиги, тем самым повторив достижение "Ноттингем Форест" (1978080). Рекорд принадлежит "Ливерпулю", четырежды подряд игравшего в финале Carabao Cup (1981-84).

🏆 - Most consecutive Carabao Cup (League Cup) finals



4️⃣ - Liverpool (1981-1984)

3️⃣ - Nottingham Forest (1978-1980)

3️⃣ - Manchester City (2018-2020) +1#MCFC #MCIMUN — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 29, 2020

Стоит также добавить, что "МанЮнайтед" первый за последние 15 лет клуб, который дважды по ходу сезона обыграл "горожан" на их поле – первый раз "красные дьяволы" обыграли МС в первом круге текущего сезона Английской Премьер-Лиги (2:1).

Highlights манчестерского дерби - на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".