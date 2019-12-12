"Манчестер Сити" забил 500 голов в 199 играх во всех соревнованиях под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает Opta.

В среднем "горожане" поражали ворота соперника 2,51 раза за игру.

Это на 95 голов больше, чем забила любая другая английская команда с момента назначения испанца на пост главного тренера МС в феврале 2016 года.

"В общем, нам весело, невероятное количество моментов. Надеюсь, мы сможем забить еще 500... в течении двух месяцев!", - озвучил оптимизм по поводу голевого юбилея Гвардиола.

500 - Manchester City have now scored 500 goals in 199 games in all competitions under Pep Guardiola - 95 more than any other English team since the Spaniard was appointed in 2016. Feast. #UCL #DINMCI pic.twitter.com/oRRaqIWJ12 — OptaJoe (@OptaJoe) 11 декабря 2019 г.

Накануне, "Манчестер Сити" в Загребе разгромил "Динамо" (4:1), а за тур до этого вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места в группе.

Обзр матча "Динамо" - "Манчестер Сити" - на официальном сайте УЕФА.