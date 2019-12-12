Национальная сборная команда Украины по хоккею не смогла доиграть матч со сборной Беларуси на турнире Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште из-за травмы обоих вратарей.

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины в фейсбуке.

Сейчас федерация старается как можно быстрее решить проблему и отправить новых голкиперов на турнир. Их фамилии будут опубликованы на официальном сайте федерации позже.

24 канал сообщает, что травмы получили Богдан Дьяченко и Олег Петров. На время остановки игры Украина уступала сборной Беларуси 1:4. Уже в четверг, 12 декабря, сборная Украины должна сыграть матч против Южной Кореи, после чего ее ожидает матч плей-офф.