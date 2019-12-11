Наставник "Лейпцига" установил рекорд Лиги Чемпионов, как самый молодой тренер, выигрывавший группу

Таким образом, главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн установил очередной рекорд Лиги Чемпионов.
32-летний немец стал самым молодым тренером, под руководством которого команда выиграла группу ЛЧ, сообщает Squawka. На момент матча с "Лионом" Юлиану было 32 года, 4 месяца и 18 дней.
Отметим, что Нагельсманн, например, моложе Лионеля Месси. Кроме аргентинца еще 59 футболистов, которые сыграли хоть один матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ, старше Нигельсманна.
Julian Nagelsmann is younger than Lionel Messi...— Squawka Football (@Squawka) 10 декабря 2019 г.
In fact, 60 players *older* than the RB Leipzig manager have made at least one appearance in the Champions league this season. 🤯 pic.twitter.com/ai2RzyGTlW
Напомним, в конце ноября Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории ЛЧ, выводившим команду в плей-офф турнира.