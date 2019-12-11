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Наставник "Лейпцига" установил рекорд Лиги Чемпионов, как самый молодой тренер, выигрывавший группу

Юлиан Нагельсманн установил очередной рекорд турнира.

Юлиан Нагельсманн
Фото: EPA/UPG
Юлиан Нагельсманн
Накануне "РБ Лейпциг" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграл вничью с "Лионом" (2:2), что гарантировало немецкому клубу первое место в группе G.

Таким образом, главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн установил очередной рекорд Лиги Чемпионов.

32-летний немец стал самым молодым тренером, под руководством которого команда выиграла группу ЛЧ, сообщает Squawka. На момент матча с "Лионом" Юлиану было 32 года, 4 месяца и 18 дней.

Отметим, что Нагельсманн, например, моложе Лионеля Месси. Кроме аргентинца еще 59 футболистов, которые сыграли хоть один матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ, старше Нигельсманна.

Напомним, в конце ноября Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории ЛЧ, выводившим команду в плей-офф турнира.

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