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Лидер вылетевшего из Лиги Чемпионов "Зенита" одним емким словом охарактеризовал итог матча с "Бенфикой"

Артем Дзюба был краток. 

Лидер вылетевшего из Лиги Чемпионов "Зенита" одним емким словом охарактеризовал итог матча с "Бенфикой"
Артем Дзюба (справа)
Фото: EPA/UPG

Драматично завершился для команды украинца Ярослава Ракицкого"Зенита" выезд в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

Питерцы уступили 0:3 и заняли последнее место в группе G.

Лидер "Зенита" Артем Дзюба одним словом прокомментировал эпичный вылет команды из еврокубков.

В микст-зоне после игры на просьбу дать комментарий форвард кратко , но емко отметил: "Ну, что тут говорить? Есть только одно слово - обоср…лись".

Отметим, что и такой разгромный счет еще за 8 минут до окончания матча выводил "Зенит" в плей-офф ЛЧ, но в параллельном матче "Лион" - "Лейпциг" точный удар форварда хозяев Мемфиса Депая принес французскому клубу нужную им ничью. 

А россияне, набрав одинаковое количество очков с португальцами, по показателям очного противостояния, не прошли даже в Лигу Европы.

Обзор поединка "Бенфика" – "Зенит" – на сайте вещателя Лиги Чемпионов.

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