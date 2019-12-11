Драматично завершился для команды украинца Ярослава Ракицкого – "Зенита" выезд в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".
Питерцы уступили 0:3 и заняли последнее место в группе G.
Лидер "Зенита" Артем Дзюба одним словом прокомментировал эпичный вылет команды из еврокубков.
В микст-зоне после игры на просьбу дать комментарий форвард кратко , но емко отметил: "Ну, что тут говорить? Есть только одно слово - обоср…лись".
Отметим, что и такой разгромный счет еще за 8 минут до окончания матча выводил "Зенит" в плей-офф ЛЧ, но в параллельном матче "Лион" - "Лейпциг" точный удар форварда хозяев Мемфиса Депая принес французскому клубу нужную им ничью.
А россияне, набрав одинаковое количество очков с португальцами, по показателям очного противостояния, не прошли даже в Лигу Европы.
Обзор поединка "Бенфика" – "Зенит" – на сайте вещателя Лиги Чемпионов.