FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в России, - президент организации

Российский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что все запланированные международные шахматные турниры пройдут в России, невзирая на решение WADA.

"С декабря по август в России запланированы несколько крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионат мира по рапиду и блицу, Владивосток примет половину матча за женскую шахматную корону, Всемирные шахматные Олимпиаду и Паралимпиаду. Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в России", - цитирует спортивного функционера ТАСС.

"С юридической, технической точки зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение. Несмотря на то, что у нас нет никаких проблем с допингом, на всех крупных соревнованиях шахматисты сдают допинг-тесты, и к нам со стороны WADA претензий нет", - отметил бывший заместитель председателя правительства РФ.

Напомним, 9 декабре в Лозанне WADA единогласно дисквалифицировал Россию на 4 года. Этой стране запрещено участие в крупных международных соревнованиях (в том числе, Олимпийских играх и чемпионатах мира), а также право их принимать, на турнирах не может подниматься флаг РФ.