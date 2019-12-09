Изюминкой мероприятия стал въезд в торжественный зал пилота команды "Мерседес" Валттери Ботаса на чемпионском болиде.
Кульминацией церемонии награждения стало вручение шестого чемпионского кубка Льюису Хэмилтону, одержавшему победу в чемпионате мира Формулы-1 с новым рекордом по набранным очкам - в 21 Гран-При британскому пилоту команды Mercedes удалось набрать 413 очков. При этом Хэмилтон одержал 11 побед и 17 раз поднимался на подиум, набирая очки в каждой гонке минувшего сезона.
That was some entrance, @ValtteriBottas 👌#F1 pic.twitter.com/VUnF3SKeLr— Formula 1 (@F1) 7 декабря 2019 г.
Самым ярким гоночным событием года был назван обгон Максом Ферстаппеном (Red Bull) Шарля Леклера (Ferrari) в гонке Гран-При Великобритании. Автору обгона вручили специальный приз Action of the Year.
И, наконец, "Человеком года", по единодушному мнению спортивных журналистов, был признан ушедший из жизни в мае трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда.