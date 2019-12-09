Фото: f1i.com

В Париже в торговом центре "Карусель дю Лувр" прошла ежегодная церемония чествования лауреатов минувшего автоспортивного сезона FIA Prize-Giving 2019 года.

Изюминкой мероприятия стал въезд в торжественный зал пилота команды "Мерседес" Валттери Ботаса на чемпионском болиде.

Фото: f1i.com Льюис Хэмилтон

Кульминацией церемонии награждения стало вручение шестого чемпионского кубка Льюису Хэмилтону, одержавшему победу в чемпионате мира Формулы-1 с новым рекордом по набранным очкам - в 21 Гран-При британскому пилоту команды Mercedes удалось набрать 413 очков. При этом Хэмилтон одержал 11 побед и 17 раз поднимался на подиум, набирая очки в каждой гонке минувшего сезона.Помимо награждения чемпионов, в рамках церемонии FIA Prize-Giving 2019 по традиции были названы лауреаты минувшего сезона в различных номинациях.

Самым ярким гоночным событием года был назван обгон Максом Ферстаппеном (Red Bull) Шарля Леклера (Ferrari) в гонке Гран-При Великобритании. Автору обгона вручили специальный приз Action of the Year.

Лучшим новичком года был признан Алекс Элбон, начинавший сезон Toro Rosso, а заканчивавший чемпионат в головной команде Red Bull.

И, наконец, "Человеком года", по единодушному мнению спортивных журналистов, был признан ушедший из жизни в мае трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда.