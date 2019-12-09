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Малиновский забил великолепный дебютный гол за "Аталанту" в чемпионате Италии

Руслан помог бергамскому клубу одолеть соседей из "Вероны".

Малиновский забил великолепный дебютный гол за "Аталанту" в чемпионате Италии
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C

В рамках 15-го тура чемпионата Италии соперник "Шахтера" по групповому этапу Лиги Чемпионов"Аталанта" принимала "Верону".

Матч на "Гевисс Стэдиум" выдался на редкость боевым и результативным, и завершился волевой победой хозяев 3:2.

Поучаствовал в победе бергамцев и украинский легионер Руслан Малиновский.

Именно игрок сборной Украины сравнял счет в матче на предпоследней минуте первого тайма.

Это был дебютный гол Руслана в Серии А. При этом гол выдался на загляденье.

Для Малиновского это второй гол за "Аталанту" в 17-и матчах. Первый мяч украинец провел в Лиге Чемпионов в ворота "Манчестер Сити".

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