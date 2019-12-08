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"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне

Обидчиками туринцев стали футболисты "Лацио".

"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне
"Лацио"
Фото: EPA/UPG

В матче 15-го тура итальянской Серии А в Риме "Лацио" принимал чемпиона – "Ювентус".

Матч завершился довольно неожиданно уверенной победой "орлов" 3:1.

На результат матча повлияло удаление игрока гостей Хуана Куадрадо на 69-й минуте встречи. При этом рефери поединка Микаэль Фаббри вначале показал Хуану желтую карточку, но после просмотра VAR усилил наказание, показав красную карточку. 

К тому времени счет был ничейным – 1:1 – на гол Криштиану Роналду (25-я минута) хозяева ответили голом Филипе Луиса (45+1).

Спустя 5 минут после удаления колумбийского хавбека "Ювентуса" Сергей Милинкович-Савич вывел "Лацио" вперед – 2:1.

Cпустя еще 5 минут все вопросы о победителе матча мог снять Чиро Иммобиле, но лучший бомбардир "Лацио" не реализовал пенальти - великолепную реакцию продемонстрировал Войцех Щесны, отразивший не только удар с 11-метровой отметки, но и добивание Чиро.

В компенсированное время "Лацио" все же удалось забить третий мяч - отличился вышедший на замену Фелипе Кайседо - 3:1.

"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне – "Старая синьора" упустили хорошую возможность обойти "Интер" и возглавить турнирную таблицу. У команды Маурицио Сарри 36 очков, что на два очка меньше, чем у "нердазурри", которые свой матч сыграли вничью с другой римской командой – "Ромой" (0:0).

"Лациале" набрали 33 очка и сократили отставание от "Ювентуса" до трех очков.

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