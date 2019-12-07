Манчестерским дерби завершался первый игровой день 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

В роли хозяев выступали футболисты "Манчестер Сити".

Поединок вернул всех в не такое далекое прошлое, когда в манкунианском дерби обе команды выглядели конкурентноспособными.

В первом тайме острее были подопечные Уле Гуннара Сольскьяера. Два гола, забитые в середине тайма с интервалом в 6 минут Маркусом Рэшфордом (с пенальти) и Энтони Марсиалем стали логичным подтверждением общего преимущества "красных дьяволов" в первые 45 минут и обнажили проблемы "горожан" с составом – 2:0.

Во втором тайме гости несознательно инициативу отдали. Но соперник особой изысканностью не удивил и "Юнайтед" удавалось сдержать довольно однообразный напор хозяев.

Придал импульс поединку гол Николаса Отаменди за 5 минут до окончания основного времени матча, забитый защитником МС после розыгрыша углового – 2:1.

Но "МанЮнайтед" в оставшееся время выстоял, чему в не меньшей степени были рады футболисты "Ливерпуля" – отрыв "красных" от подопечных Хосепа Гвардиолы увеличился до неприличных для чемпионской гонки 14 очков.

Ближайшим преследователем мерсисайдцев остается "Лестер" - отрыв в 8 очков не выглядит таким уж непреодолимым, при условии, что завтра "лисы" сумеют обыграть на выезде "Астон Виллу".