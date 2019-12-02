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"Манчестер Юнайтед" установил очередной клубный антирекорд в Английской Премьер-Лиге

МЮ расписал ничью с "Астон Виллой".

"Манчестер Юнайтед" установил очередной клубный антирекорд в Английской Премьер-Лиге
Антони Марсьяль
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" не смог в родных стенах одолеть скромную "Астон Виллу" (2:2).

Таким образом, манкунианцы набрали лишь 18-е очко за 14 туров, что является худшим показателем МЮ за всё время выступления в АПЛ, сообщает Орта.

Последний раз такой же результат команда показала 31 год назад в 1988 году, еще до создания АПЛ.

"МанЮнайтед" занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" уже на 22 очка.

Напомним, в предыдущем туре АПЛ подопечные Уле Гуннара Сольскьяера также установили антирекорд клуба в Лиге.

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