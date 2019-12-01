Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов
Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал замглавы ОГА
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал замглавы ОГА
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка" (обновлено)
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка" (обновлено)
Война иллюзий
Война иллюзий
В центре Киева произошла полицейская погоня
В центре Киева произошла полицейская погоня
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
ГлавнаяСпорт

Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону

Сборная Украины вкатывается в сезон.

Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону
Вита Семеренко
Фото: isport.ua

Накануне в шведском Эстерсунде стартовал первый этапа Кубка мира по биатлону.

Прошли две гонки.

Открывала этап одиночная смешанная эстафета.

Наш дуэт - Анастасия Меркушина и Артем Тищенко был близок к завоеванию медалей.

Украинцы провели гонку почти идеально, кроме одной стрельбы – на шестом огневом рубеже. После двух этапов наша команда даже лидировала с приличным отрывом в 28 сек. от Германии.

Но затем случился провал на стойке у Меркушиной - из пяти выстрелов украинка лишь один отправила в цель, а тремя доппатронами закрыла лишь одну мишень. В итоге, 3 круга штрафа, после чего наша команда опустилась на 6-е место.

На последнем этапа Тищенко сумел несколько выровнять ситуации, закончив гонку 4-м.

А выиграли стартовую гонку сезона хозяева – шведы. Немцы были вторыми, а норвежцы третьими.

  1. Швеция (2+11) 36:42,1
  2. Германия (1+9) +18,1
  3. Норвегия (1+16) +40,1
  4. Украина (3+6) +56,9
  5. Эстония (1+8) +1:01,6
  6. США (1+16) +1:17,0

В смешанной эстафете 4х6,5 км первые 2 этапа за нашу сборную бежали Вита Семеренко и Дарья Блашко.

Вита закончила свой этап 5-й с отставанием 38 сек. от лидера – итальянки Лизы Витоцци. Дарья чуть хуже провела свой отрезок, опустившись на 7-ю позицию, проиграв итальянке Доротее Вирер еще 1 мин.

Артем Прима и Тарас Лесюк не впечатлили на дистанции ни скоростью, ни меткостью стрельбы.

В итоге, Украина завершила гонку на 15-й позиции.

А выиграла гонку сборная Италия, которая прошла стабильно все этапы.

Братья Бё вкатили на второе место Норвегию, после неудачного старта женского тандема сборной.

Третьей стала сборная Швеции.

  1. Италия (0+9) 1:05:56,1
  2. Норвегия (0+15) +4,1
  3. Швеция (0+11) +59,9
  4. Россия (1+13) +1:44,9
  5. Австрия (1+10) +1:53,6
  6. Швейцария (1+15) +1:55,5

...

15. Украина (2+12) +3:52,3

Сегодня этап Кубка мира в Остерсунде продолжится мужским и женским спринтами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также