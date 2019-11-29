Напомним, 22-летний аргентинец в поединке с чешской командой отметился дублем.
Среди претендентов также были:
😎 Lautaro Martínez's first-time finish after THAT Romelu Lukaku cross wins it! 🥇#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/QOPyRTnwzu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 29 ноября 2019 г.
- Свен Бендер ("Байер") - гол в матче против "Локомотива" (2:0);
- Алехандро Гомес ("Аталанта") - гол в матче с "Динамо" (Загреб) (2:0);
- Пауло Дибала ("Ювентус") - гол в матче с "Атлетико" (1:0).