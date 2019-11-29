Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
ГлавнаяСпорт

УЕФА определил автора лучшего гола недели Лиги Чемпионов

Лаутаро Мартинес отметился точным ударом в ворота "Славии".

Лаутаро Мартинес
Фото: EPA/UPG
Лаутаро Мартинес
Первый гол форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса в ворота "Славии" (3:1) признан лучшим на прошедшей игровой недели в Лиге Чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, 22-летний аргентинец в поединке с чешской командой отметился дублем.

Среди претендентов также были:

  • Свен Бендер ("Байер") - гол в матче против "Локомотива" (2:0);
  • Алехандро Гомес ("Аталанта") - гол в матче с "Динамо" (Загреб) (2:0);
  • Пауло Дибала ("Ювентус") - гол в матче с "Атлетико" (1:0).
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также