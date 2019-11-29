Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера

Проигрыш накануне матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (0:1) стал последним для Унаи Эмери в качестве главного тренера "Арсенала".

Руководство лондонского клуба уволило испанского специалиста, гласит объявление на официальном сайте "Арсенала".

И.о. наставника "канониров" назначен Фредди Юнгберг.

Специалист покинул команду вместе со своим штабом.

"Решение об отставке было принято в связи с тем, что результаты клуба не были на требуемом уровне. Мы попросили Фредерика Юнгберга временно взять контроль над первой командой. Мы уверены в том, что Фредди выведет нас из кризиса. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Эмери был назначен главным тренером "Арсенала" в мае прошлого года, сменив на этом посту француза Арсена Венгера.

Добавим, что под руководством Эмери "канониры" играли в финале Лиги Европы сезона 2018/19, но уступили землякам из "Челси" (1:4).

По итогам прошлого сезона "Арсенал" занял 5-е место в АПЛ.

В настоящий момент у "канониров" продолжается безвыигрышная серия во всех турнирах, которая уже насчитывает 7 матчей.