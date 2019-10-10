Знаменитый вратарь "Челси" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Фото: EPA/UPG Петр Чех

Живая легенда чешского футбола, голкипер Петр Чех , выступавший за лондонские клубы "Челси" "Арсенал" , сменил футбольный шлем на хоккейный.

37-летний Чех подписал полноценный контракт с клубом "Гилдфорд Феникс" и будет выступать в третьем по силе английском хоккейном дивизионе (National Ice Hockey League Division 2), сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: Феникс

При этом Петр не изменил своему амплуа и будет выступать на привычной для себя позиции вратаря.

"Мы очень рады, что Петр присоединился к "Фениксу". Ждем, когда сможем увидеть его в деле на выходных. Он существенно прибавил с тех пор, как я впервые увидел его на льду", - цитирует главного тренера команды Милоса Меличерика пресс-служба "Феникса".

Добавим, что профессиональный дебют Чеха в хоккее может состоятся уже в ближайшее воскресенье, когда "Феникс" встретится с "Суиндон Уайлдкэтс".