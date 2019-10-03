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Впервые за 3 года английский тренер выиграл матч Лиги Чемпионов

Прервал безрадостную для английский специалистов серию Фрэнк Лэмпард.

Впервые за 3 года английский тренер выиграл матч Лиги Чемпионов
Фрэнк Лэмпард
Фото: EPA/UPG

Накануне в матче второго тура Лиги Чемпионов "Челси" на выезде переиграл "Лилль" 2:1.

Первую победу в групповом этапе ЛЧ под руководством Фрэнка Лампарда для "пенсионеров" принесли точные удары Тэмми Абрахама и экс-игрока "Шахтера" Виллиана.

Добавим, что данная победа "Челси" стала первой для английского тренера за последние три года в розыгрыше ЛЧ. В последний раз, возглавляемая англичанином команда побеждала в ЛЧ в марте 2017 года. Тогда "Лестер", наставником которого был Крейг Шекспир, на стадии 1/8 финала обыграл "Севилью" (2:0).

Благодаря победе во Франции "Челси" вышел на второе место в группе Н, сравнявшись по очкам с "Валенсией". Свой следующий матч подопечные Лэмпарда проведут против лидера группы - "Аякса".

Напомним, Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. После 7 туров Английской Премьер-Лиги клуб с Западного Лондона расположился на таком же месте в турнирной таблице.

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