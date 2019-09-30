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Ярмоленко второй матч подряд забивает гол в Английской Премьер-Лиге

Андрей открыл счет в Борнмуте.

В рамках 7-го тура Английской Премьер-Лиги клуб украинца Андрея Ярмоленко"Вест Хэм" встречался в Борнмуте с одноименным клубом.

Поединок на "Виталити Стэдиум" завершился результативной ничьей 2:2.

Андрей Ярмоленко
Фото: EPA/UPG
Андрей Ярмоленко
За "молотков" вновь отличился Ярмоленко, на 10-й минуте открывший счет в матче. Игрок сборной Украины в штрафной площади мощно поставил спину защитнику хозяев Натану Аке и с разворота неотразимо пробил под дальнюю штангу.
Ничья позволила "хаммерс" расположиться в турнирной таблице в зоне Лиги Чемпионов – на 4-м месте.

Напомним, в предыдущем туре АПЛ Ярмоленко также открыл счет в выигранном матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0).

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