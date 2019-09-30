В рамках 7-го тура Английской Премьер-Лиги клуб украинца Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм" встречался в Борнмуте с одноименным клубом.

Поединок на "Виталити Стэдиум" завершился результативной ничьей 2:2.

Фото: EPA/UPG Андрей Ярмоленко

За "молотков" вновь отличился Ярмоленко, на 10-й минуте открывший счет в матче. Игрок сборной Украины в штрафной площади мощно поставил спину защитнику хозяев Натану Аке и с разворота неотразимо пробил под дальнюю штангу.Ничья позволила "хаммерс" расположиться в турнирной таблице в зоне Лиги Чемпионов – на 4-м месте.

Напомним, в предыдущем туре АПЛ Ярмоленко также открыл счет в выигранном матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0).