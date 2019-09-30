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Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера "Милана"

Через неделю Марко Джампаоло может быть отправлен в отставку.

Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера "Милана"
Иван Газидис и Андрей Шевченко
Фото: AC Milan

После домашнего поражения от "Фиорентины" (1:3) в рамках 6-го тура Серии А, кресло под главным тренером "Милана" Марко Джампаоло серьезно закачалось.

В данной ситуации руководство "россонери" связалось с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, которому вчера исполнилось 43 года, на предмет возглавить "Милан", сообщает football-italia.

По информации издания, у Джампаоло остается всего лишь неделя для того, чтобы исправить ситуацию.

В рамках 7-го тура чемпионата Италии миланцы сыграют в Генуе с одноименным клубом.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что руководство генуэзцев объявило наставнику команды Аурелио Андреацолли, что, в случае поражения, он будет отправлен в отставку. А главным кандидатом на пост главного тренера "Дженоа" называется экс-наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.

"Милан" находится в турнирной таблице всего в одном очке от зоны вылета, в которой как раз расположилась "Дженоа".

Добавим, что контракт Шевченко с национальной командой рассчитан до июля 2020 года.

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