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Велогонщик юниорского чемпионата мира разрыдался от отчаяния дождаться технички во время гонки

Херману Дарио Гомес Бесерре никто не пришел на помощь.

Велогонщик юниорского чемпионата мира разрыдался от отчаяния дождаться технички во время гонки
Фото: скриншот

Колумбийский гонщик Херман Дарио Гомес Бесерра стал одним из главных героев юниорского чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который проводится в английском Йоркшире.

В ходе заезда Херман проколол колесо. Он остановился на обочине, в ожидании прибытия сервисной бригады своей команды. Но оно обернулось бесконечностью.

Колумбиец наблюдал, как проезжали машины других команд и нейтральные технички, и ни одна из них не остановилась, чтобы помочь. Охваченный горем молодой велогонщик расплакался.

Устав от ожидания, он взял велосипед и, несмотря на то, что до финиша оставалось проехать 77 километров, пошел пешком.

При этом прихватив с собой инвентарь.

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