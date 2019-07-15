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Кусок дерева пронзил спину и легкое велогонщику во время чемпионата Европы

Ужасающий случай на треке.

Фото: eurosport.ru
По ходу чемпионата Европы (U-23) по трековому велоспорту произошел редчайший несчастный случай.

Во время одного из заездов итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо педалью своего велосипеда выбил из трека кусок дерева длиной в метр, который пронзил Лоренцо спину и проколол легкое.

Гонщика моментально доставили в больницу, где на протяжении трех часов оказывали помощь.

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