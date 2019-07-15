Во время одного из заездов итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо педалью своего велосипеда выбил из трека кусок дерева длиной в метр, который пронзил Лоренцо спину и проколол легкое.
Гонщика моментально доставили в больницу, где на протяжении трех часов оказывали помощь.
Cyclist Lorenzo Gobbo in intensive care after lung is punctured by piece of track as he was racing in the European Under-23 Junior track Championships when Lorenzo impaled by the piece of wood, After the operation he is recovering well stays in intensive care to prevent infection pic.twitter.com/rnHxvs7WBK— Lilian Chan (@bestgug) 14 июля 2019 г.