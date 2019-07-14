В Формуле-1 Хэмилтон выиграл родной для себя Гран-При

Победу одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Англичанин на 25 сек. опередил своего партнера по команде, финна Валттери Боттаса.
Замкнул пьедестал пилот "Скудерии Феррари" Шарль Леклер.
После своей 7-й победы в текущем сезоне Хэмилтон до 39-ти очков увеличил свое преимущество в личном зачете над ближайшим преследователем, которым является Боттас.
На третьем месте продолжает оставаться лидер "Ред Булл", голландец Макс Ферстаппен, отстающий от финна на 48 очков.
В Кубке конструкторов не вызывает сомнения лидерство "Мерседес", нарастившим свое преимущество над "Феррари" до 164 очков.
Идущий третьим "Ред Булл" проигрывает итальянской команде 52 очка.