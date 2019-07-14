Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В здание телеканала 112 в Киеве выстрелили из гранатомета (обновлено)
В здание телеканала 112 в Киеве выстрелили из гранатомета (обновлено)
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Главой Херсонской области назначен бывший замминистра обороны Юрий Гусев
Главой Херсонской области назначен бывший замминистра обороны Юрий Гусев
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 Хэмилтон выиграл родной для себя Гран-При

В Сильверстоуне прошел Гран-При Великобритании.

Льюис Хэмилтон
Фото: EPA/UPG
Льюис Хэмилтон
В английском Сильверстоуне состоялся 10-й этап чемпионата мира в классе машин Формула-1.

Победу одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Англичанин на 25 сек. опередил своего партнера по команде, финна Валттери Боттаса.

Замкнул пьедестал пилот "Скудерии Феррари" Шарль Леклер.

После своей 7-й победы в текущем сезоне Хэмилтон до 39-ти очков увеличил свое преимущество в личном зачете над ближайшим преследователем, которым является Боттас.

На третьем месте продолжает оставаться лидер "Ред Булл", голландец Макс Ферстаппен, отстающий от финна на 48 очков.

В Кубке конструкторов не вызывает сомнения лидерство "Мерседес", нарастившим свое преимущество над "Феррари" до 164 очков.

Идущий третьим "Ред Булл" проигрывает итальянской команде 52 очка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также