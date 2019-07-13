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Ева Мелещук принесла Украине четвертое "золото" на Универсиаде

Гимнастка победила в упражнении с булавами.

Ева Мелещук принесла Украине четвертое "золото" на Универсиаде
Ева Мелещук
Фото: m.day.kyiv.ua

В предпоследний день XXX Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе копилка сборной Украины пополнилась четвертой золотой наградой.

Победительницей соревнований по художественной гимнастике Всемирной Универсиады стала студентка Национального университета физического воспитания и спорта Украины Ева Мелещук, сообщает Укринформ.

Мелещук выиграла "золото" в упражнениях с булавами и завоевала две "бронзы" - в упражнениях с обручем и лентой.

Сборная Украины стала серебряным призером в упражнениях с 5 мячами, 3 обручами и 2 парами булав, а также в групповом многоборье.

Первое золото для Украины на Универсиаде завоевала в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.

По состоянию на 13 июля Украина занимает тринадцатое общекомандное место в медальном зачете Универсиады. В активе сборной Украины в Неаполе на сегодня 4 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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