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Фаны "Ливерпуля" раскошелились на самолет, чтобы подколоть игроков "Манчестер Юнайтед" на их сборе в Австралии

Болельщики "красных" напомнили, кто является 6-кратным клубным чемпионом Европы.

Фаны &quot;красных&quot;
Фото: abc.net.au
Фаны "красных"
Австралийские болельщики "Ливерпуля" решили поиздеваться над игроками "Манчестер Юнайтед", которые проводят свой предсезонный сбор на этом континенте.

Во время тренировки "красных дьяволов" в городе Перте над стадионом кружил самолет с провокационной надписью на баннере "Ливерпуль - шестикратный европейский чемпион", по-видимому, напоминая подопечным Уле Гуннара Сольскьяера о недавнем выигрыше подопечными Юргена Клоппа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Ливерпуль" выигрывал Кубок европейских чемпионов/Лигу Чемпионов в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 годах. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" удавалось завоевать этот трофей трижды - в 1968, 1999 и 2008 годах.

В тоже время, "красные дьяволы" остаются самым титулованным клубом в национальном масштабе – МЮ 20 раз выигрывал чемпионат Англии, а Ливерпуль "только" 18.

Последний раз клуб с "Энфилда" становился чемпионом страны 30 лет назад – в сезоне 1989/90, еще до создания Английской Премьер-Лиги.

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