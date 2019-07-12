Фото: abc.net.au Фаны "красных"

Австралийские болельщики "Ливерпуля" решили поиздеваться над игроками "Манчестер Юнайтед" , которые проводят свой предсезонный сбор на этом континенте.

Во время тренировки "красных дьяволов" в городе Перте над стадионом кружил самолет с провокационной надписью на баннере "Ливерпуль - шестикратный европейский чемпион", по-видимому, напоминая подопечным Уле Гуннара Сольскьяера о недавнем выигрыше подопечными Юргена Клоппа Лиги Чемпионов.

Liverpool fans have chosen an unsubtle way to gatecrash mufc’s training session here in Perth today pic.twitter.com/Bz8jplHULl — Paul Hirst (@hirstclass) 11 июля 2019 г.

Напомним, что "Ливерпуль" выигрывал Кубок европейских чемпионов/Лигу Чемпионов в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 годах. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" удавалось завоевать этот трофей трижды - в 1968, 1999 и 2008 годах.

В тоже время, "красные дьяволы" остаются самым титулованным клубом в национальном масштабе – МЮ 20 раз выигрывал чемпионат Англии, а Ливерпуль "только" 18.

Последний раз клуб с "Энфилда" становился чемпионом страны 30 лет назад – в сезоне 1989/90, еще до создания Английской Премьер-Лиги.