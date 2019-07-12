Во время тренировки "красных дьяволов" в городе Перте над стадионом кружил самолет с провокационной надписью на баннере "Ливерпуль - шестикратный европейский чемпион", по-видимому, напоминая подопечным Уле Гуннара Сольскьяера о недавнем выигрыше подопечными Юргена Клоппа Лиги Чемпионов.
Liverpool fans have chosen an unsubtle way to gatecrash mufc’s training session here in Perth today pic.twitter.com/Bz8jplHULl— Paul Hirst (@hirstclass) 11 июля 2019 г.
В тоже время, "красные дьяволы" остаются самым титулованным клубом в национальном масштабе – МЮ 20 раз выигрывал чемпионат Англии, а Ливерпуль "только" 18.
Последний раз клуб с "Энфилда" становился чемпионом страны 30 лет назад – в сезоне 1989/90, еще до создания Английской Премьер-Лиги.