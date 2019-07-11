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Федерер установил уникальный рекорд турниров "Большого шлема"

Швейцарец в рамках одного турнира БШ выиграл сотый поединок.

Федерер установил уникальный рекорд турниров "Большого шлема"
37-летний юбиляр
Фото: EPA/UPG

Накануне в четвертьфинальном матче Уимблдона третья ракетка мира Роджер Федерер одолел в непростом матче японца Кеи Нисикори 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 39 минут.

Эта победа стала 100-й в профессиональной карьере Роджера, одержанная на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Таким образом, швейцарец стал первым в истории теннисистом, кому удалось взять верх в 100 поединках в рамках одного турнира "Большого шлема".

В полуфинале экс-первая ракетка мира сыграет с еще одним теннисистом, ранее возглавлявшим мировой рейтинг – испанцем Рафаэлем Надалем.

Полуфинальные встречи пройдут завтра.

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