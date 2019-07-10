ПСЖ лишил Неймара премии за этику в размере 420 тыс. долл., - СМИ

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар лишен премии за этику по причине своей неявки на предсезонные сборы клуба, сообщает UOL Esporte.

Отметим, такая премия была прописана в контракте бразильца, и ориентировочно составляет 375 тыс. евро в месяц.

Премия выплачивается всем игрокам клуба за то, чтобы они не портили имидж ПСЖ своими высказываниями и поступками, а также благодарили болельщиков до и после каждого поединка.

Напомним, что Неймар должен был прибыть в расположение ПСЖ 8 июля, но не сделал этого. Парижане оперативно отреагировали на действия бразильца.

Неймар и "Барселона" совместно готовят вариант возвращения бразильца на "Ноу Камп".

Контракт Неймара с ПСЖ истекает только через 3 года.