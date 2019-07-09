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Украина выиграла первое "золото" на всемирной летней Универсиаде-2019

Марина Бех-Романчук победила в секторе для прыжков в длину.

Украина выиграла первое "золото" на всемирной летней Универсиаде-2019
Марина Бех-Романчук
Фото: adm-km.gov.ua

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "золото" в секторе для прыжков в длину на юбилейных XXX всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнованиях в Неаполе.

Украинка показала результат 6,84 метра и уверенно заняла первое место, пишет Спортарена.

"Серебро" досталось представительнице Португалии Ивелисс Тавареш (6,61), а "бронза" - румынке Флорентине-Костине Юско (6,55).

Напомним, что Бех-Романчук в мае завоевала серебряную медаль на первом этапе Бриллиантовой лиги в катарской Дохе. В марте украинка заняла третье место на чемпионате Европы в помещении. В июне спортсменка добыла бронзу на Европейских играх в Минске.

Интересно, что для Украины это первое золото на летней Универсиаде. Всего украинские спортсмены завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.

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