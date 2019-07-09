"Шахтер" и "Милан" спорят за трансфер лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Форвард бразильского "Гремио" Эвертон Соарес может продолжить карьеру в "Милане", сообщает "Советский спорт", ссылаясь на A Bola.

Добавим, что 23-летний бразилец стал лучшим бомбардиром завершившегося в воскресенье Кубка Америки, забив на турнире три гола, в том числе открыв счет в финальном матче с Перу (3:1).

В тоже время в услугах Эвертона заинтересован и чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

Однако "Гремио" отверг первое предложение "горняков" по поводу продажи Соареса.

Informação que obtive agora: ÉVERTON deve jogar quarta-feira na Arena. Direção do @gremio através do Pres. @romildogremio REJEITOU proposta do Manchester City e do Shakthar. Grêmio aposta em MEGA VALORIZAÇÃO após ter sido titular, Campeão e melhor jogador da final! — Farid Germano (@faridgermano) 8 июля 2019 г.

Эвертон в основном играет на левом фланге атаки, хотя может занять позицию и на правой бровке или оттянутого форварда.

Сам игрок хотел бы стать игроком "россонери". Но это для этого итальянцам придется заплатить финалистам клубного чемпионата мира-2017 как минимум 40 млн евро. При этом сумма отступных в контракте Сантоса прописана на 20 млн больше.

В 147 матчах за "Гремио" на счету форварда 38 голов и десять результативных передач.

Вариант с переходом в украинский клуб выглядит для бразильца в краткосрочной перспективе предпочтительней, т.к. "Милан" пропустит нынешний сезон еврокубков из-за нарушения финансового fair play. В то время, как "Шахтер" является участником группового этапа Лиги Чемпионов.