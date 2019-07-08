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Бразилия в девятый раз выиграла чемпионат Южной Америки

В финале сенсации не произошло.

9-кратные
Фото: EPA/UPG
9-кратные
На полях Бразилии завершился 46-й розыгрыш Копа Америки.

В 9-й раз в своей истории чемпионами южногоамериканского континента стала сборная Бразилии.

В финале на "Маракане" была обыграна команда Перу 3:1.

В дебюте поединка Эвертон вывел хозяев первенства вперед 1:0.

С непосредственной помощью судьи, назначившего на предпоследней минуте тайма сомнительный пенальти, "инки" счет сравняли 1:1.

Однако к перерыву бразильцы восстановили преимущество в один мяч - Габриэл Жезус по-бильярдному положил мяч в нижний угол ворот 2:1.

В середине второго тайма арбитр вторично реанимировал интригу в матче, удалив у бразильцев автора второго мяча. Но даже в большинстве перуанцы не сумели ничего толком создать у ворот Алиссона.

А на 90+1 минуте Ришарлисон с пенальти снял все едва тлевшие вопросы насчет победителя 3:1.

Отметим, что из пяти розыгрышей Кубка Америки, которые проводились в Бразилии, все закончились победой пентакампеонов.

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