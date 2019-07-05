Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе, сообщает twitter The Sun.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 5 июля 2019 г.

23-летний футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй, но в один момент ему стало плохо, после чего он упал на шезлонг.

Девушка не сразу оценила ситуацию и только со временем позвала на помощь. Двое мужчин помогли Деле подняться и перелечь в тень, чтобы отдохнуть.

Вероятной причиной потери сознания является чрезмерное употребление алкоголя во время празднования дня рождения подруги, отмечает издание.

Фото: EPA/UPG Деле Алли