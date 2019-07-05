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Футболист сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

Деле Алли набирается сил перед трудовым сезоном.

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе, сообщает twitter The Sun.

23-летний футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй, но в один момент ему стало плохо, после чего он упал на шезлонг.

Девушка не сразу оценила ситуацию и только со временем позвала на помощь. Двое мужчин помогли Деле подняться и перелечь в тень, чтобы отдохнуть.

Вероятной причиной потери сознания является чрезмерное употребление алкоголя во время празднования дня рождения подруги, отмечает издание.

Деле Алли
Фото: EPA/UPG
Деле Алли
В прошлом сезоне ведущий игрок "шпор" провел в составе команды 25 матчей в АПЛ, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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