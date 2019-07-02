Фото: Eamonn and James Clarke

Рекламная вывеска также сопровождается словами "Это наш город" - очевидный намек на успехи "горожан" и неудачи "Юнайтед" в последние годы.

При этом билборд расположен на кольцевой развязке Белого города, благодаря чему тысячи водителей будут видеть его каждый день.

Фото: Eamonn and James Clarke

В минувшем сезоне "Сити" сделал первый в истории английского футбола домашний покер, выиграв все внутренние соревнования.

"Красные дьяволы" в чемпионате Англии финишировали только шестыми.

Напомним, последний раз МЮ выигрывал Английскую Премьер-Лигу еще в эпоху сэра Алекса Фергюсона 6 лет назад.

С тех пор чемпионами Англии 3 раза становился МС, 2 – "Челси" и один раз "Лестер".

Ранее с "Сити" переподписал контракт украинский полузащитник Александр Зинченко. Договор рассчитан до 2024 года.