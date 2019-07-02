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"Динамо" продало экс-вратаря сборной Украины в саудовский клуб

Максим Коваль на постоянной основе стал игроком "Аль-Фатеха".

Максим Коваль
Фото: ФК "Аль-Фатех"
Максим Коваль
Саудовский клуб "Аль-Фатех" выкупил у киевского "Динамо" контракт экс-игрока сборной Украины Максима Коваля, сообщается на официальном твиттере клуба из Эль-Хасы.

Голкипер подписал контракт с клубом на 3 года - до июля 2022 года.

Прошлый сезон Максим играл за "Аль-Фатех" на правах аренды – в 29-ти матчах Коваль 11 провел "на ноль" и был признан голкипером года в Саудовской Аравии.

О том, какую компенсацию получил украинский клуб, не сообщается.

Напомним, Коваль дебютировал в составе сборной Украины 1 июня 2012 года в товарищеском матче против сборной Австрии, и стал первым футболистом в истории национальной сборной, родившимся уже после провозглашения независимости Украины.

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