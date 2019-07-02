"Динамо" продало экс-вратаря сборной Украины в саудовский клуб

Максим Коваль на постоянной основе стал игроком "Аль-Фатеха".

Фото: ФК "Аль-Фатех" Максим Коваль

Голкипер подписал контракт с клубом на 3 года - до июля 2022 года.

Прошлый сезон Максим играл за "Аль-Фатех" на правах аренды – в 29-ти матчах Коваль 11 провел "на ноль" и был признан голкипером года в Саудовской Аравии.

📝 رسميًّا .. إدارة نادي #الفتح تشتري عقد الحارس " ماكسيم كوفال 🇺🇦 " لمدة 3 سنوات . pic.twitter.com/kiuIEGvTS2 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) 1 июля 2019 г.

О том, какую компенсацию получил украинский клуб, не сообщается.

Напомним, Коваль дебютировал в составе сборной Украины 1 июня 2012 года в товарищеском матче против сборной Австрии, и стал первым футболистом в истории национальной сборной, родившимся уже после провозглашения независимости Украины.