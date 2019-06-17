​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
ГлавнаяСпорт

Игрок "Динамо" забил супергол на Кубке Америки-2019

Дерлис Гонсалес отметился отменным ударом из-за штрафной площади.

Игрок "Динамо" забил супергол на Кубке Америки-2019
Дерлис Гонсалес
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Хавбек сборной Парагвая Дерлис Гонсалес, принадлежащий киевскому "Динамо", а ныне выступающий на правах аренды за бразильский "Сантос", отметился красивым голом в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки против национальной команды Катара (2:2).

На 56-й минуте Дерлису удалось удвоить преимущество своей команды сильным и точным ударом метров с 25-ти. Мяч по уходящей траектории вонзился под штангу.

 

Катару удалось довольно быстро восстановить статус-кво – до 77-й минуты катарцы дважды поразили ворота Хуниора Фернандеса.

Добавим, в группе В, помимо парагвайцев и катарцев, играют аргентинцы и колумбийцы. Их очное противостояние неожиданно закончилось победой сборной Колумбии 2:0.

Обзор матча Парагвай-Катар:

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также