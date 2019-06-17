Хавбек сборной Парагвая Дерлис Гонсалес, принадлежащий киевскому "Динамо", а ныне выступающий на правах аренды за бразильский "Сантос", отметился красивым голом в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки против национальной команды Катара (2:2).

На 56-й минуте Дерлису удалось удвоить преимущество своей команды сильным и точным ударом метров с 25-ти. Мяч по уходящей траектории вонзился под штангу.

Катару удалось довольно быстро восстановить статус-кво – до 77-й минуты катарцы дважды поразили ворота Хуниора Фернандеса.

Добавим, в группе В, помимо парагвайцев и катарцев, играют аргентинцы и колумбийцы. Их очное противостояние неожиданно закончилось победой сборной Колумбии 2:0.

Обзор матча Парагвай-Катар: