Футболист "Ливерпуля" стал самым скоростным игроком Лиги Чемпионов

Защитник сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал самым скоростным игроком минувшего сезона Лиги Чемпионов, сообщает isport.ua, ссылаясь на BTSport.

"В первом матче полуфинала против "Барселоны" (0:3) в одном из эпизодов игры ван Дейк разогнался до скорости 34,5 км/ч, чем побил рекорд турнира.

Ранее сопоставимую скорость развивали: Лерой Сане из "Манчестер Сити" (34,4 км/ч в матче против "Хоффенхайма"), его одноклубник Кайл Уокер (34,2 км/ч в матче против "Тоттенхэма") и форвард "Реала" Гарет Бэйл (33,8 км/ч в матче против "Ромы")", - сообщает издание.

По итогам сезона ван Дейк стал игроком года в Английской Премьер-Лиге, а также был признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов.