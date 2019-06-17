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Футболист "Ливерпуля" стал самым скоростным игроком Лиги Чемпионов

Вирджил ван Дейк никого не удивил.

Футболист "Ливерпуля" стал самым скоростным игроком Лиги Чемпионов
Вирджил ван Дейк идет на перехват Сон Хын Мина в финале ЛЧ
Фото: EPA/UPG

Защитник сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал самым скоростным игроком минувшего сезона Лиги Чемпионов, сообщает isport.ua, ссылаясь на BTSport.

"В первом матче полуфинала против "Барселоны" (0:3) в одном из эпизодов игры ван Дейк разогнался до скорости 34,5 км/ч, чем побил рекорд турнира.

Ранее сопоставимую скорость развивали: Лерой Сане из "Манчестер Сити" (34,4 км/ч в матче против "Хоффенхайма"), его одноклубник Кайл Уокер (34,2 км/ч в матче против "Тоттенхэма") и форвард "Реала" Гарет Бэйл (33,8 км/ч в матче против "Ромы")", - сообщает издание.

По итогам сезона ван Дейк стал игроком года в Английской Премьер-Лиге, а также был признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов.

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