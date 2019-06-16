Экипаж Toyota №8 в составе Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Казуки Накаджимы второй год подряд выиграл суточный автомарафон "24 часа Ле-Мана".

Фото: EPA/UPG

Как сообщает профильное издание Autosport, вплоть до последнего часа все шло к победе второго экипажа Toyota, который представляли Хосе-Мария Лопес, Майк Конвей и Камуи Кобаяши. В первой половине дистанции спортпрототипы №7 и №8 несколько раз менялись позициями. Затем "семерка" закрепилась на первой строчке и концу гонки оторвалась на две минуты. Но прокол колеса и внеплановый пит-стоп за час до финиша отбросили Лопеса и его напарников на второе место.

Лопес догонял проводившего заключительный отрезок Накаджиму и после пит-стопа японца вернулся на первое место, но ненадолго. Самому аргентинцу тоже нужно было ехать на дозаправку, и после заезда он вернулся с отставанием 16 секунд. По радио команда попросила его довести машину до клетчатого флага, поэтому атаковать он не стал и остался вторым.

Фото: EPA/UPG

Накаджима без проблем доехал до финиша и принес своему экипажу победу в Ле-Мане и чемпионство по итогам суперсезона WEC.

Третье место заняла российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна.

В классе LMP2 победу отпраздновал гонщики французской Signatech Alpine Николя Лапьер, Андре Негран и Пьер Тирье.

Фото: EPA/UPG

В кузовном классе GTE Pro победу одержали гонщики итальянской AF Corse Джеймс Каладо, Алессандро Пьергвиди и Даниэль Серра.