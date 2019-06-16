В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Риге латыш Майрис Бриедис после нескольких скандальных эпизодов добился победы нокаутом в третьем раунде против поляка Кшиштофа Гловацки.

Во втором раунде Майрис, в ответ на удар соперника по затылку, своим запрещенным ударом локтя отправил поляка в неофициальный нокдаун.

По ходу второго раунда Гловацки, на которого не могло не подействовать событие с первым нокдауном, еще дважды побывал на канвасе, причем во втором случае рефери допустил, чтобы латыш нанес сокрушительный удар по Гловацки уже после гонга.

Третий раунд начался откровенной боксерской перестрелкой, в которой более точным оказался Бриедис.

В финале WBSS Майрис встретится с кубинским боксером Юниером Дортикосом, который в своем полуфинальном поединке эффектно нокаутировал в 10-м раунде американца Эндрю Табити.Добавим, в прошлом году Бриедис проиграл в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, уступив будущему победителю турнира — Александру Усику.

Гловацки также имел поединок с украинцем. В сентябре 2016 года тогда еще Интерконтинентальный чемпион по версии WBO и первый номер рейтинга WBO Усик победил действующего чемпиона мира WBO Гловацки и завоевал свой первый пояс в тяжелом весе.