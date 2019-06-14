Фото: nevasport.ru Владимир Тарасенко

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко положил в завоеванный Кубок Стэнли своего новорожденного сына. Фото российский форвард опубликовал у себя в Инстаграме.

Напомним, в финале "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4-3 в серии и впервые в своей истории стал обладателем главного североамериканского хоккейного трофея.

Отметим, что в этом плей-офф Тарасенко отыграл 26 матчей и набрал 17 (11+6) очков.

Добавим, что в составе победителей выступают также двое игроков, которые имеют украинские корни - Тайлер Бозак и Колтон Парайко.

В финальной серии эти игроки набрали три (0+3) и два очка (1+1) по системе "гол+пас" соответственно. В общем, на счету Бозака 62 матча в этом сезоне (13 шайб и 22 передачи). Парайко провел 70 игр (5/25).

Оба хоккеиста родились в украинских семьях, но не на территории Украины.

Ранее Бозак заявил, что его любимая еда - вареники. Он также заявил, что является украинцем. Колтон Парайко, в свою очередь, родился в украинской семье в городе Сен-Альберт, провинция Альберта.