О трансфере бельгийского атакующего хавбека объявили некоторое время назад, но только вчера Эден торжественно подписал контракт с клубом.
Представил нового игрока президент клуба Флорентино Перес, вручив ему футболку "бланкос". При этом, футболка пока без номера, поскольку с ним возникли некоторые проблемы.
📸😃 ¡Foto de familia!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
👕 @hazardeden10 #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/FragAiYQOz
После торжественной части игрок вышел уже в игровой форме на футбольное поле "Сантьяго Бернабеу", где на новичка пришли посмотреть 50 тыс. болельщиков.
😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 июня 2019 г.