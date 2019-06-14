Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
ГлавнаяСпорт

"Реал" официально представил Эдена Азара

Для этого мероприятия многие фаны "внеурочно" посетили "Сантьяго Бернабеу".

Эден Азар и Флорентино Перес
Фото: twitter.com/realmadrid
Эден Азар и Флорентино Перес
"Реал" официально представил свою новую звезду Эдена Азара.

О трансфере бельгийского атакующего хавбека объявили некоторое время назад, но только вчера Эден торжественно подписал контракт с клубом.

Представил нового игрока президент клуба Флорентино Перес, вручив ему футболку "бланкос". При этом, футболка пока без номера, поскольку с ним возникли некоторые проблемы.

После торжественной части игрок вышел уже в игровой форме на футбольное поле "Сантьяго Бернабеу", где на новичка пришли посмотреть 50 тыс. болельщиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также