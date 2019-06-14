Для этого мероприятия многие фаны "внеурочно" посетили "Сантьяго Бернабеу".

Фото: twitter.com/realmadrid Эден Азар и Флорентино Перес

О трансфере бельгийского атакующего хавбека объявили некоторое время назад, но только вчера Эден торжественно подписал контракт с клубом.

Представил нового игрока президент клуба Флорентино Перес, вручив ему футболку "бланкос". При этом, футболка пока без номера, поскольку с ним возникли некоторые проблемы.

После торжественной части игрок вышел уже в игровой форме на футбольное поле "Сантьяго Бернабеу", где на новичка пришли посмотреть 50 тыс. болельщиков.