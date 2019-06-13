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УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины после матча с Сербией

Причиной является поведение болельщиков.

УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины после матча с Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков на матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией.

Украинская сторона обвиняется в использовании на стадионе пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов и плохого освещения арены, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Все вышеупомянутые нарушения 18 июля рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА.

Напомним, матч, который прошел 7 июня на "Арене Львов", завершился убедительной победой украинцев - 5:0.

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