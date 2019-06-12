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Голкипер сборной Германии побил рекорд Бундестим 40-летней давности

Мануэль Нойер побил рекорд Зеппа Майера.

Голкипер сборной Германии побил рекорд Бундестим 40-летней давности
Мануэль Нойер
Фото: EPA/UPG

В матче отбора на Евро-2020 сборная Германии в группе С покуражилась над национальной командой Эстонии - 8:0.

Голкипер Мануэль Нойер в очередной раз оставил свои ворота "сухими", благодаря чему установил рекорд по количеству сыгранных на ноль матчей за сборную Германии.

Эта встреча стала для голкипера "Баварии" 37-й, в которой он сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче за Бундестим. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному вратарю ФРГ и "Баварии" Зеппу Майеру, который с 1966 по 1979 год провел 36 матчей без пропущенных мячей.

Отметим, что всего Нойер провел за сборную Германии 87 поединков.

Напомним, УЕФА признал финт Нойера в матче отбора Евро-2020 с Беларусью моментом дня.

Видеообзор матча Германия - Эстония.

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