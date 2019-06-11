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Сборная Украины в отборе на Евро-2020 с минимальным счетом победила Люксембург (обновлено)

Единственный гол забил Роман Яремчук.

Сборная Украины в отборе на Евро-2020 с минимальным счетом победила Люксембург (обновлено)

Во Львове завершился поединок 4-го тура отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Люксембугра. Подопечные Андрея Шевченко одержали тяжелую минимальную победу.

Единственный гол на 6-й минуте с подачи Руслана Малиновского забил Роман Яремчук.

Таким образом, сборная Украины, одержав третью победу подряд на групповом этапе, осталась безоговорочным лидером группы В.

До сегодняшней встречи нынешние соперники играли четырежды. Кроме недавнего матча отбора Евро-2020, который также завершился тяжелой победой украинцев (2:1), Украина дважды разгромила Люксембург (3:0) в отборе к Евро-2016.

С тем же счетом завершился и товарищеский матч в 2006 году.

Напомним, 7 июня сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко во Львове выиграли со счетом 5:0.

Таким образом, из 18 матчей, проведенных на официальном уровне национальной командой во Львове, Украина одержала 16 побед и две встречи завершила вничью.

Обновление. Обзор матча Украина - Люксембург.

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