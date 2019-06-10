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Матч плей-офф за право играть в УПЛ "Волынь" - "Карпаты" был прерван массовой дракой команд и появлением на поле ультрас

Матч остался недоигранным.

Матч плей-офф за право играть в следующем сезоне в Украинской Премьер-лиге между "Волынью" и "Карпатами" (1:3) был прерван в конце встречи из-за хулиганских действий болельщиков, которые таким образом отреагировали на массовую драку команд.

События произошли уже в компенсированное время, когда третий гол львовян в матче забил Денис Мирошниченко.

Отметим, что незадолго до этого эпизода рефери Максим Козыряцкий в первый раз остановил игру, когда фаны "Карпат" зажгли файера, отмечая вероятную победу львовян.

В добавленное время между игроками началась потасовка в центре поля. В конфликт решили вмешаться местные ультрас, выбежавшие на поле. Один из них даже запустил в арбитра пластиковым креслом. В итоге, рефери и его помощники вынуждены были игру прервать и срочно ретироваться.

Добавим, что в конфликтном эпизоде принял участие главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак, который после остановки игры вначале пытался схватить арбитра Козиряцкого, а затем его толкнул.

Напомним, что первый матч этих команд во Львове закончился безрезультативной ничьей.

Юрий ЖуковЮрий Жуков, независимый эксперт английского футбола
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