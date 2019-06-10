В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
ГлавнаяСпорт

Новым тренером "Шахтера" будет португалец, - СМИ

Луиш Каштру может возглавить гранд украинского футбола.

Новым тренером "Шахтера" будет португалец, - СМИ
Луиш Каштру
Фото: abola.pt

"Шахтер", в случае очень вероятного ухода нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки может возглавить его соотечественник Луиш Каштру, информирует А Вola.

При этом издание утверждает, что "Шахтер" уже согласовал условия личного контракта с главным тренером "Витории Гимарайнш".

На назначении Каштру в "Шахтер" настаивает лично глава селекционной службы "горняков" Жозе Боту, отмечает издание.

У Каштру есть еще один год контракта с "Виторией". В завершившемся сезоне клуб из Гимарайнша занял пятое место в чемпионате Португалии и вышел в Лигу Европы.

Отмечается также тот факт, что Каштру однажды уже сменял Фонсеку. Было это в 2014-м году, когда Паулу уволили из "Порту".

Юрий ЖуковЮрий Жуков, независимый эксперт английского футбола
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также