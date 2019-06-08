Капитан сборной Испании установил абсолютный мировой рекорд по количеству побед за сборную

Серхио Рамос опередил по этому показателю Икера Касильяса.

Накануне сборная Испании в Торсхавне одержала уверенную победу над командой Фарерских островов (4:1) в рамках отбора к Евро-2020.

В этом поединке капитан сборной Испании Серхио Рамос установил новый рекорд по победам в матчах за национальную команду.

Эта победа для Рамоса, который открыл счет в матче против Фарер, стала 122-й в составе национальной команды. Таким образом он побил рекорд бывшего голкипера сборной Испании и своего партнера по "Реалу" Икера Касильяса (121 победным матч).

На третьем месте расположился еще один испанец - Хави Эрнандес, который с "Фурией Роха" одержал 100 побед.

Четвертым идет бывший хавбек сборной Испании и экс-партнер Хави по "Барселоне" Андрес Иньеста - 96 побед.

Лишь пятое место испанцы отдали чужаку - Топ-5 замкнул звездный португальский форвард Криштиану Роналду.