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Капитан сборной Испании установил абсолютный мировой рекорд по количеству побед за сборную

Серхио Рамос опередил по этому показателю Икера Касильяса.

Капитан сборной Испании установил абсолютный мировой рекорд по количеству побед за сборную
Серхио Рамос
Фото: EPA/UPG

Накануне сборная Испании в Торсхавне одержала уверенную победу над командой Фарерских островов (4:1) в рамках отбора к Евро-2020.

В этом поединке капитан сборной Испании Серхио Рамос установил новый рекорд по победам в матчах за национальную команду.

Эта победа для Рамоса, который открыл счет в матче против Фарер, стала 122-й в составе национальной команды. Таким образом он побил рекорд бывшего голкипера сборной Испании и своего партнера по "Реалу" Икера Касильяса (121 победным матч).

На третьем месте расположился еще один испанец - Хави Эрнандес, который с "Фурией Роха" одержал 100 побед.

Четвертым идет бывший хавбек сборной Испании и экс-партнер Хави по "Барселоне" Андрес Иньеста - 96 побед.

Лишь пятое место испанцы отдали чужаку - Топ-5 замкнул звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

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