Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в среду был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки.

Об этом говорится на сайте клуба.

На данный момент жизни 37-летнего Касильяса ничего не угрожает, однако в оставшихся трех матчах текущем сезоне он не сыграет.

Касильяс сыграл во всех матчах "Порту" в чемпионате Португалии в нынешнем сезоне, пропустив 19 мячей. "Порту" сейчас занимает второе место и отстает от "Бенфики" на два очка.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из испанского "Реала", в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги Чемпионов. В составе "Порту" он выиграл еще одно чемпионство.

Кроме того, в составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

В марте 2019 года голкипер на год продлил контракт с "Порту".