Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
ГлавнаяСпорт

Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Знаменитому вратарю 37 лет.

Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Фото: EPA/UPG

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в среду был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки.

Об этом говорится на сайте клуба.

На данный момент жизни 37-летнего Касильяса ничего не угрожает, однако в оставшихся трех матчах текущем сезоне он не сыграет. 

Касильяс сыграл во всех матчах "Порту" в чемпионате Португалии в нынешнем сезоне, пропустив 19 мячей. "Порту" сейчас занимает второе место и отстает от "Бенфики" на два очка.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из испанского "Реала", в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги Чемпионов. В составе "Порту" он выиграл еще одно чемпионство.

Кроме того, в составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

В марте 2019 года голкипер на год продлил контракт с "Порту".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также