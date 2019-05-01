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ФФУ предложила УЕФА провести дебаты по делу Мораеса

Рассмотрение вопроса намечено на 2 мая.

ФФУ предложила УЕФА провести дебаты по делу Мораеса
Жуниор Мораес
Фото: EPA/UPG

Федерация футбола Украины (ФФУ) выступила с просьбой к УЕФА провести дебаты по "делу Жуниора Мораеса", поскольку украинская федерация хочет услышать аргументы Португалии и Люксембурга, сообщил журналист и телеведущий Игорь Цыганик в эфире передачи Цыганик LIVE.

В УЕФА предложено два варианта рассмотрения дела о легитимности выступления Мораеса за сборную Украины - с приглашением представителей всех федераций, если стороны будут заинтересованы в дебатах, и рассмотрение без участия сторон с принятием решения на совещании.

Протест могут рассматривать в штаб-квартире УЕФА.

Рассмотрение дела Мораеса состоится завтра, 2 мая, а решение могут объявить в тот же или на следующий день.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией Мораеса. Расследование начато на основании протеста футбольных федераций Люксембурга и Португалии.

Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). В обоих встречах на поле выходил Мораес.

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