Встреча завершилась крупной победой хозяев 4:1.
Тем самым, "Депортиву" на 4 очка оторвался от предпоследнего места, которое оккупировал именно "Насьональ".
Однако, этот поединок многими запомнился одним забавным эпизодом, который случился на 56-й минуте.
Арбитр Луиш Годинью внезапно остановил игру перед вводом мяча голкипером.
Оказалось, лайнсмен Жорже Крус попросил технический тайм-аут и побежал в сторону подтрибунного помещения в туалет.
Удивительно, что после перерыва прошло только 10 минут.
29 апреля 2019 г.
Когда лайнсмен вернулся, главный арбитр с улыбкой показал ему красную карточку.
29 апреля 2019 г.