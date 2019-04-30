Фото: скриншот

В рамках 31-го тура чемпионата Португалии в Шавише состоялся ключевой матч в распределении права остаться на следующий год в Примейре - "Дешпортиву Шавиш" принимал "Насьонал".

Встреча завершилась крупной победой хозяев 4:1.

Тем самым, "Депортиву" на 4 очка оторвался от предпоследнего места, которое оккупировал именно "Насьональ".

Однако, этот поединок многими запомнился одним забавным эпизодом, который случился на 56-й минуте.

Арбитр Луиш Годинью внезапно остановил игру перед вводом мяча голкипером.

Оказалось, лайнсмен Жорже Крус попросил технический тайм-аут и побежал в сторону подтрибунного помещения в туалет.

Удивительно, что после перерыва прошло только 10 минут.

Когда лайнсмен вернулся, главный арбитр с улыбкой показал ему красную карточку.