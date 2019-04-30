Наставник "Пари Сен-Жермен" потерял контроль над игроками, - СМИ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель имеет серьезные проблемы с коммуникацией в команде, сообщает L'Equipe.

В частноси, в качестве примера издание приводит факт, когда несколько игроков отказались ехать на матч Лиги 1 с "Нантом" (2:3), который состоялся 17 апреля.

Немецкий специалист шокирован поведением игроков, но не может ничего изменить.

Тухелю не нравится, что некоторые футболисты в последнее время не проявляют особого желания.

В свою очередь, ряд футболистов потеряло уважение к коучу, утверждает издание.

Немец возглавил ПСЖ летом прошлого года. В текущем сезоне команда выиграла лишь внутренний чемпионат, проиграв финал Кубка Франции и на ранней стадии вылетев из Лиги Чемпионов, уступив "Манчестер Юнайтед" (2:0, 1:3).