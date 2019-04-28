В финале Кубка Франции гегемон современного французского футбола – клуб "Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл скромному "Ренну" 2:2 (по пенальти 5:6).
Во время матча было много нервов. – арбитр на обе команды показал одну красную и 11 желтых карточек.
Но и после финального свистка обстановка была наэлектризована.
Например, один из лидеров парижского клуба - Неймар, поднимаясь на награждение, неожиданно остановился на разговор с фанатом и неожиданно ударил его в лицо.
После чего спокойно продолжил свое восхождение.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.