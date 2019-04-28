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Неймар после финала Кубка Франции ударил в лицо фана на церемонии награждения

Нелицеприятный эпизод от лидера ПСЖ.

Неймар после финала Кубка Франции ударил в лицо фана на церемонии награждения
Неймар
Фото: EPA/UPG

В финале Кубка Франции гегемон современного французского футбола – клуб "Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл скромному "Ренну" 2:2 (по пенальти 5:6).

Во время матча было много нервов. – арбитр на обе команды показал одну красную и 11 желтых карточек.

Но и после финального свистка обстановка была наэлектризована.

Например, один из лидеров парижского клуба - Неймар, поднимаясь на награждение, неожиданно остановился на разговор с фанатом и неожиданно ударил его в лицо.

После чего спокойно продолжил свое восхождение.

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