В финале Кубка Франции гегемон современного французского футбола – клуб "Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл скромному "Ренну" 2:2 (по пенальти 5:6).

Во время матча было много нервов. – арбитр на обе команды показал одну красную и 11 желтых карточек.

Но и после финального свистка обстановка была наэлектризована.

Например, один из лидеров парижского клуба - Неймар, поднимаясь на награждение, неожиданно остановился на разговор с фанатом и неожиданно ударил его в лицо.

После чего спокойно продолжил свое восхождение.